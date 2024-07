Tempesta d’amore, casting news: arriva VRONI (sorella di Eleni). La sua tragedia cambierà la stagione | Anticipazioni italiane

Il momento della svolta sta per arrivare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena il personaggio destinato a segnare il corso della diciannovesima stagione e cambiare per sempre molte vite… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vroni è l’ultimogenita di Alexandra e Markus

Se pensavate che la famiglia Schwarzbach fosse ormai al completo, dovrete ricredervi! Come spesso menzionato durante numerose conversazioni, Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe) hanno infatti cresciuto ben tre figli. L’ultimo dei quali stiamo per conoscere…

Dopo Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse), nelle puntate italiane di Tempesta d’amore dopo la pausa estiva conosceremo infatti anche Vroni, la “piccola” di famiglia! Fresca di diploma al liceo, la ragazza deciderà di fare una visita a sorpresa alla sua famiglia al Fürstenhof. Una decisione che cambierà per sempre la sua vita e quella dei suoi cari…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vroni cambierà la stagione

Adorata sia dai genitori che dai fratelli, Vroni verrà accolta a braccia aperte da tutta la famiglia, che si sforzerà di mettere su una facciata di amore e armonia pur di non turbare la ragazza. Per l’occasione, infatti, Markus e Alexandra fingeranno di essere ancora una coppia felice, mentre Eleni e Noah metteranno da parte i propri dissapori.

Insomma, l’arrivo di Vroni porterà una ventata di aria fresca e armonia in quel del Fürstenhof. Purtroppo, però, l’idillio non è destinato a durare a lungo! La giovanissima Schwarzbach sarà infatti suo malgrado protagonista di una tragedia che cambierà ogni cosa…

Tempesta d’amore, casting news: Selina Weseloh interpreta Vroni Schwarzbach

Il personaggio di Vroni Schwarzbach verrà interpretato da Selina Weseloh, attrice tedesca classe 1999. Nonostante la giovanissima età, l’interprete ha già collezionato alcune apparizioni sia in serie televisive che a teatro.

Selina Weseloh debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Vroni Schwarzbach nel corso della puntata 3999 – la cui messa in onda in Italia è prevista subito dopo la pausa estiva della soap – e per lei è purtroppo prevista una permanenza in scena molto breve: appena cinque puntate! Ma non fatevi ingannare: la sua sarà tutt’altro che una semplice comparsata…

Come vi abbiamo già anticipato, il personaggio di Vroni è infatti destinato a segnare non solo il corso della diciannovesima stagione di Sturm der Liebe, ma anche le vite di moltissimi personaggi. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe per questo importantissimo ingresso in scena!