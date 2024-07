Tempesta d’amore: Eleni e l’inaspettato gesto d’amore verso Christoph! | Anticipazioni italiane

Continua ad evolversi ed emozionare uno legami umani più belli e complessi di questa diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Dopo un inizio difficile Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) hanno infatti iniziato un lento ma inesorabile percorso di avvicinamento. Percorso che porterà la ragazza a compiere un gesto inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph ed Eleni si avvicinano

Quando Christoph ed Eleni si incontrarono per la prima volta – ormai alcuni mesi fa – tra loro scattò subito un’intesa speciale. Ben presto, però, le cose cambiarono per entrambi… anche se in direzioni diverse!

Se la Schwarzbach prese le distanze da Saalfeld, accusandolo di aver calunniato la sua famiglia e voler distruggere il matrimonio dei suoi genitori, lui scoprì invece che quella ragazza tanto intelligente quanto ribelle è in realtà sua figlia!

Non potendosi rivelare a lei come suo genitore, Christoph ha dunque provato pian piano a riconquistare la fiducia di Eleni, riuscendo effettivamente ad ottenere il rispetto della ragazza. E il loro rapporto non farà che crescere col passare del tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni sorprende Christoph

Pur ignorando il suo legame di sangue con l’albergatore, Eleni capirà infatti che quest’ultimo tiene moltissimo a lei e gli aprirà il suo cuore, ringraziandolo per essere sempre stato sincero con lei (specialmente quando i suoi stessi genitori la stavano ingannando!).

Sarà in questo contesto che Alexandra (Daniela Kiefer) – su consiglio di Noah (Christopher Jan Busse) – organizzerà una partita di bocce per trascorrere dei momenti di serenità insieme ai suoi due figli. Quello che doveva essere un ritrovo familiare, però, si trasformerà in qualcosa di più!

A sorpresa, infatti, Eleni non solo inviterà Christoph ad unirsi all'evento, ma giocherà anche in squadra insieme a lui! Un gesto che colpirà profondamente sia l'albergatore che Alexandra e farà ulteriormente avvicinare il momento della verità sulle origini della ragazza…