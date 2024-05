Tempesta d’amore: Christoph scopre che Eleni è sua figlia! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nella vita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore scoprirà infatti il terribile segreto che Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) ha custodito per quasi trent’anni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph paga le cure di Eleni

Una nuova appassionante fase della storia d’amore di Christoph e Alexandra sta prendendo il via. Separati dal ricatto di Markus (Timo Ben Schöfer) e, soprattutto, dal terribile incidente di Eleni (Dorothée Neff), i due innamorati sembravano più lontani che mai. Il loro amore, però, si rivelerà più forte di tutto…

Determinato a rimediare al proprio errore (è infatti in parte colpa sua se Eleni è caduta dalle scale per poi cadere in coma) e, soprattutto, riconquistare la sua amata, Saalfeld non solo troverà una neurologa negli Stati Uniti specializzata in casi come quelli della giovane Schwarzbach, ma si offrirà pure di coprire i costi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si riavvicina a Christoph

Come sappiamo, inizialmente Alexandra respingerà la proposta del suo ex, ma poi si vedrà costretta ad accettare, in quanto i conti della famiglia sono stati congelati a causa delle indagini sulla Schwarzbach AG.

Ebbene, invece che approfittarsi della sua nuova posizione di forza, Christoph dimostrerà di non avere secondi fini e non chiederà nulla in cambio per il suo sostegno finanziario. Un gesto che farà riaffiorare i sentimenti di Alexandra per lui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scopre di essere il padre di Eleni

Piena di gratitudine, la donna concederà dunque a Saalfeld di far visita alla figlia in ospedale. Christoph inizierà così a passare sempre più tempo al capezzale della giovane Schwarzbach, sentendo un profondo legame con quest’ultima. E sarà proprio questo inspiegabile legame – unito alla scoperta della data di nascita della ragazza e al comportamento sfuggente di Alexandra – a fargli venire un terribile dubbio: e se Eleni fosse sua figlia?

Tormentato da quel pensiero, l’albergatore affronterà dunque la sua ex, chiedendole la verità. Presa in contropiede, Alexandra proverà a negare, ma non riuscirà a convincere Christoph. E così – quando scoprirà che quest’ultimo sta pensando di effettuare un test di paternità – la Schwarzbach capirà di non poter più mentire…

Con le spalle al muro, Alexandra confesserà dunque a Christoph che è lui e non Markus il padre di Eleni. Un segreto di cui nessun altro è a conoscenza… almeno fino ad ora! Come reagirà Saalfeld di fronte a questa incredibile rivelazione? Seguici su Instagram.