Tempesta d’amore: Eleni scopre che Christoph è suo padre! | Anticipazioni italiane

Uno dei momenti in assoluto più attesi della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane della soap, la protagonista Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) scoprirà infatti finalmente la verità sulle sue origini… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph ed Eleni si avvicinano

Da mesi ormai per noi telespettatori è chiaro che la bella protagonista dell’attuale stagione di Tempesta d’amore è nata dall’amore tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Una verità che però è per ora appannaggio solo di questi ultimi.

Temendo di perdere definitivamente la figlia se quest’ultima scoprisse la verità, Alexandra ha infatti implorato Christoph di non rivelarsi come padre della ragazza. Una richiesta che l’albergatore ha accolto, non senza difficoltà.

Col passare del tempo, infatti, il legame tra Saalfeld ed Eleni sarà sempre più evidente ed i due si avvicineranno moltissimo, rendendo per Christoph sempre più difficile mantenere il silenzio …

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni sospetta che Christoph sia suo padre

Ebbene, sarà proprio in questo contesto che Eleni ritroverà dei vecchi scatoloni contenenti dei ricordi di famiglia. Frugrando tra i numerosi oggetti conservati, la ragazza verrà attratta qualcosa di molto particolare: due biglietti per Formentera.

Incuriosita, la Schwarzbach chiederà informazioni ad Alexandra, che rivelerà di essere stata sull’isola spagnola insieme al padre di Eleni. Peccato solo che il “padre” in questione non sia Markus (Timo Ben Schöfer)!

Basterà infatti una conversazione con quest’ultimo perché Eleni si renda conto che la madre le ha mentito, rimanendone spiazzata. E non è finita qui! Poco dopo, infatti, la ragazza scoprirà che la calligrafia di Christoph è molto simile alla sua. Una curiosità che insinuerà nella sua mente un terribile dubbio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra rivela a Eleni che Christoph è suo padre

Determinata a scoprire la verità, Eleni affronterà dunque la madre, che si troverà di fronte ad un bivio: mentire ancora una volta oppure essere sincera affrontandone le conseguenze?

Ebbene, per una volta la donna sceglierà la strada della verità! Decisa ad essere finalmente completamente sincera con la figlia, Alexandra confesserà infatti ad Eleni l’incredibile verità: è Christoph il suo genitore biologico! Come reagirà la ragazza di fronte a questa incredibile rivelazione? Seguici su Instagram.