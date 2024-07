Tempesta d’amore: Helene cambia vita ed esce di scena! | Anticipazioni tedesche

Tempesta d’amore sta finalmente per riprendere in Germania dopo la (lunghissima) pausa estiva! Quando il prossimo 19 agosto le avventure ambientate al Furstenhof torneranno sui teleschermi tedeschi, però, non ci sarà più un amatissimo personaggio: Helene Richter (Sabine Werner)! Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe andati in onda in Germania subito prima della pausa estiva!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Helene segue André in Sudafrica

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia André Konopka (Joachim Lätsch) sembra aver finalmente trovato l’amore della sua vita in Helene Richter. Tra pochissimo, però, questa coppia appena nata dovrà affrontare una durissima prova…

Come vi abbiamo anticipato, lo chef sarà infatti sempre più tentato dall’idea di trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simon (René Oltmanns). Un sogno che sarà frenato solo dal timore per le conseguenze per la sua relazione con la Richter.

Alla fine, però, il richiamo della famiglia avrà la meglio e André effettivamente si trasferirà nel continente africano, lasciando definitivamente il Fürstenhof. Helene resterà invece inizialmente a Bichlheim, salvo poi rendersi conto che una relazione a distanza con il Sudafrica non è fattibile. E così, seppur addolorata all’idea di separarsi dai figli, la donna seguirà il suo amato. Happy end in arrivo?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Helene torna al Fürstenhof

Ebbene, purtroppo la risposta è “no”! Dopo aver provato ad abituarsi alla sua nuova vita, la donna si renderà conto di come André la stia trascurando. Una situazione che degenererà al punto da portare Helene a fare le valigie e tornarsene al Fürstenhof. Per lei le delusioni non sono però ancora finite…

Dopo aver inizialmente sperato di poter comunque continuare la sua relazione con Konopka a distanza, la Richter scoprirà infatti che il suo amato la sta tradendo da tempo con un’altra donna! Un’umiliazione che la segnerà profondamente…

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Helene esce di scena

Sconvolta, Helene troncherà ogni rapporto con lo chef e proverà a rifarsi una vita, sia professionalmente che sentimentalmente. Purtroppo, però, non avrà fortuna…

Innamoratasi del fratello di Alfons (Sepp Schauer) nonché padre di Vanessa (Jeannine Gaspár) – Günther Sonnbichler (Johann Schuler) – la donna resterà infatti ancora una volta scottata. Sarà però questa ennesima delusione a portarla a realizzare che è per lei arrivato il momento di pensare a se stessa…

Sarà così che – nel corso della puntata 4254 – Helene lascerà il Fürstenhof per iniziare una nuova vita, uscendo così di scena. Questa volta il suo sarà un addio definitivo? Per ora pare proprio di sì…