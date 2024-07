Tempesta d’amore: Helene, continua l’incubo della malattia! E confessa tutto a… | Anticipazioni italiane

Non sembra avere fine il dramma di Helene Richter (Sabine Werner). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna dovrà infatti fare i conti con i terribili sintomi della sua intossicazione. E ben presto la situazione le sfuggirà di controllo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene soffre di amnesie

Da qualche tempo la vita di Helene è stata totalmente sconvolta dalla continue amnesie che stanno fortemente condizionando la sua vita. Una situazione che è diventata così preoccupante da portare la donna a rivolgersi a Michael (Erich Altenkopf).

Ebbene, inizialmente il medico ha diagnosticato alla Richter una forma di demenza senile. Grazie a Leander (Marcel Zuschlag), però, la verità è venuta alla luce: i sintomi di Helene sono causati dalla recente intossicazione di cui la donna è stata vittima.

Tutto dunque risolto? Purtroppo la risposta è “no”! Nonostante i medici abbiano rassicurato la Richter riguardo alla temporaneità dei suoi sintomi, infatti, purtroppo le condizioni della donna non faranno che peggiorare.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene confessa la sua malattia a Max e Gerry

Dopo aver addirittura dimenticato la morte del marito, la donna si renderà infatti protagonista di continui episodi di amnesie sempre più gravi. E a quel punto nascondere la propria malattia diventerà impossibile…

Benché determinata a non preoccupare i suoi figli, Helene si vedrà così costretta a spiegare a Gerry (Johannes Huth) e Max (Stefan Hartmann) cosa le stia accadendo.

Se i due ragazzi proveranno a fare coraggio alla madre, ci sarà invece qualcun altro che non reagirà con altrettanta positività: Shirin (Merve Cakir)! Quando quest'ultima scoprirà di essere la causa dei sintomi della Richter (fu infatti lei – seppur involontariamente – a causarne l'intossicazione), sarà infatti sopraffatta dai sensi di colpa…