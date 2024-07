Tempesta d’amore: Helene crede che suo marito sia ancora vivo! E André… | Anticipazioni italiane

Momenti ad alto tasso drammatico ed emotivo ci attendono nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! A causa di un grave problema di salute Helene Richter (Sabine Werner) si troverà infatti a fare i conti con una perdita dolorosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene crede di avere la demenza

Un vero e proprio incubo attende Helene nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Reduce dal traumatico incidente in cui è arrivata vicina a perdere la vita, la Richter inizierà infatti a soffrire di amnesie sempre più gravi che i medici giustificheranno con una terribile diagnosi: demenza senile!

Disperata, la donna si preparerà – supportata dal suo amato André (Joachim Lätsch) – ad affrontare una vita in cui non è più autosufficiente. Fortunatamente, però, ben presto arriveranno buone notizie: le sue amnesie non sono legate ad un problema neurodegenerativo, bensì all’intossicazione subita pochi giorni prima!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene dimentica la morte del marito

Inutile dire che per Helene si tratterà di un vero e proprio miracolo, specialmente quando Michael (Erich Altenkopf) le spiegherà che i sintomi sono destinati a sparire nell’arco di un paio di settimane. Purtroppo, però, la situazione non migliorerà nell’immediato… anzi!

Dopo aver trascorso una giornata serena in compagnia di André, Helene avrà infatti un nuovo, gravissimo episodio di amnesia che la porterà a dimenticare che il marito è defunto ormai da anni. Nel panico, la donna inizierà dunque a chiedere disperatamente dove si trovi il coniuge. E toccherà ad André dirle la triste verità…

Ebbene, se da una parte la donna subirà uno shock nel rendersi conto di aver dimenticato addirittura la morte del marito, dall’altro l’accaduto la porterà a riflettere sulla sua relazione con André ed il legame che ancora sente nei confronti del defunto coniuge… Seguici su Instagram.