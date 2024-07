Tempesta d’amore: Helene scopre la vera causa della sua malattia! | Anticipazioni italiane

Dopo la paura, arriverà il sollievo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Helene Richter (Sabine Werner) sarà infatti protagonista di un incubo che si concluderà però nel migliore dei modi. O almeno così sembrerà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene scopre di avere la demenza

Dopo un periodo in sordina, da qualche settimana Helene è tornata sotto i riflettori… e non sempre per motivi felici! Se da una parte è stata protagonista dell’inizio della storia d’amore con André (Joachim Lätsch), dall’altra ha vissuto delle esperienze drammatiche.

La prima di queste disavventure si è verificata quando Shirin (Merve Çakır) ha involontariamente lasciato accesi i fornelli, provocando un principio di incendio che ha gravemente intossicato la Richter. Il peggio, però, arriverà dopo…

Superato lo spavento per il rischio corso, Helene inizierà infatti a soffrire di amnesie sempre più gravi. Una situazione che diventerà così preoccupante da spingere la donna a rivolgersi a Michael (Erich Altenkopf). E sarà quest’ultimo a comunicare alla Richter la terribile diagnosi: demenza senile!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene riceve una nuova diagnosi

Sconvolta, inizialmente la Richter si chiuderà nel proprio dolore, senza far parola con nessuno di quanto da lei appreso. Ben presto, però, la donna capirà di non poter portare da sola quel fardello e si confiderà con André, ricevendo da quest’ultimo la promessa di un sostegno incondizionato.

Proprio quando Helene inizierà a rassegnarsi al suo terribile destino, però, un colpo di scena cambierà tutto. Michael convocherà infatti d’urgenza la donna per comunicarle di aver fatto un errore di valutazione: la vera causa delle sue amnesie non è la demenza senile, bensì la recente intossicazione di cui la donna è stata vittima!

E le buone notizie non sono finite qui! Il medico spiegherà infatti che i sintomi sono solo passeggeri e sono destinati a scomparire nell'arco di alcuni giorni. Incubo dunque finito? In realtà non del tutto…