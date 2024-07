Tempesta d’amore: Markus torna al Fürstenhof… e dichiara guerra a Christoph! | Anticipazioni italiane

Che il secondo round abbia inizio! Dopo settimane in cui la guerra tra Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sembrava essersi conclusa con un chiaro trionfo di quest’ultimo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i giochi si riapriranno a sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus esce di prigione

Markus e Christoph hanno molto in comune: il fiuto per gli affari, la mancanza di scrupoli e – non per ultimo – i gusti per le donne! Non c’è dunque da stupirsi se la rivalità per il cuore di Alexandra (Daniela Kiefer) ha portato i due imprenditori a scontrarsi in una guerra senza esclusione di colpi, conclusasi con l’arresto di Schwarzbach e l’inizio ufficiale della relazione tra Saalfeld e Alexandra.

Insomma, per Christoph sembrava essere un trionfo su tutti i fronti. La sua amata, però, ha rimescolato ancora una volta le carte sul tavolo! Come sappiamo, Alexandra ha infatti deciso di difendere il marito in tribunale e tra pochissimo riuscirà nell’impresa di ottenere la scarcerazione dell’uomo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus contro Christoph

Grazie alle abilità forensi della moglie, Markus non solo se la caverà con la condizionale, ma verrà rilasciato immediatamente e farà così trionfalmente ritorno al Fürstenhof, dove verrà accolto a braccia aperte da Eleni (Dorothée Neff). Christoph, invece, sarà comprensibilmente meno entusiasta…

Oltre al fastidio per la presenza del rivale nel suo hotel, Saalfeld temerà infatti che Schwarzbach passi al contrattacco e si vendichi allontanandolo da Alexandra ed Eleni. Dei timori che si riveleranno tutt’altro che infondati…

Nonostante la promessa fatta ad Alexandra di lasciare per sempre Bichlheim, Markus rivelerà infatti a Christoph di non avere nessuna fretta di andarsene e, soprattutto, di essere pronto a tutto pur di riprendersi la sua famiglia. Una nuova guerra è dunque iniziata?