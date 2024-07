Tempesta d’amore: Noah si innamora di Valentina! | Anticipazioni italiane

Se è vero che l’amore è imprevedibile, Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) ne è la prova vivente! Dopo la separazione dal suo primo grande amore e l’innamoramento per il padre del suo ex, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza sarà infatti protagonista di una nuova love story… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina si dichiara a Michael

Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt) – il suo primo amore – Valentina aveva perso fiducia negli uomini, tanto da definirsi “felicemente single”. Proprio allora, però, il destino l’ha sorpresa con dei sentimenti totalmente inaspettati per niente altri che il padre del suo ex: Michael (Erich Altenkopf)!

Ben sapendo che si tratta di un amore impossibile, la giovane Saalfeld ha tentato in tutti i modi di reprimere ciò che prova. Complice delle circostanze difficili, però, alla fine la ragazza non avrà altra scelta se non confessare al medico la verità. E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah si innamora di Valentina

Come prevedibile, Michael resterà sconvolto dalla dichiarazione d’amore di quella ragazza che vede come una figlia. Nella speranza di rendere la situazione meno pesante per entrambi, l’uomo farà dunque trasferire la giovane Saalfeld in un altro reparto in ospedale e interromperà ogni contatto con la ragazza fuori dal lavoro.

Il risultato? Da una parte Valentina sarà indubbiamente sollevata, ma dall’altra si troverà a portare avanti da sola il progetto della ristrutturazione della casa sul lago. Sarà così che la ragazza si rivolgerà a Noah (Christopher Jan Busse) per un aiuto. Una decisione che avrà conseguenze davvero inaspettate!

Durante la collaborazione con la giovane Saalfeld, infatti, Schwarzbach inizierà pian piano ad apprezzare la ragazza… finendo per innamorarsi di lei! Sarà questo l'inizio di una nuova appassionante storyline destinata a tenerci compagnia per parecchio tempo…