Tempesta d’amore: Valentina e Michael passano la notte insieme e… | Anticipazioni italiane

Una prova difficilissima è in arrivo per Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Perdutamente innamorata di un uomo per lei proibito, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza si troverà in una situazione che metterà a durissima prova il suo autocontrollo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina confessa a Werner di amare Michael

Arrivata a Bichlheim nella speranza di superare la dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schimdt), Valentina si è trovata ad affrontare dei nuovi problemi di cuore: i suoi sentimenti proibiti per Michael (Erich Altenkopf), il padre del suo ex!

Consapevole di quanto una relazione con il medico sarebbe inopportuna, la ragazza ha provato in ogni modo a reprimere ciò che prova, ma invano. E così, invece che superare quell’amore proibito, la ragazza si troverà a soffrire sempre più, tanto da arrivare a confessare tutto al suo amato nonno Werner (Dirk Galuba)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina e Michael passano una notte insieme

Preoccupatissimo per l’adorata nipotina, l’anziano albergatore proverà a convincere quest’ultima ad interrompere il suo tirocinio con il medico. Lei, però, non ne vorrà sapere, in quanto determinata a non lasciare che i suoi sentimenti influenzino la sua carriera. Purtroppo, però, non ci vorrà molto prima che Michael si accorga che qualcosa non torna…

Non riuscendo a spiegarsi il comportamento della ragazza, il medico andrà dunque a fare visita a quest’ultima alla casa al lago che stanno ristrutturando insieme. E sarà proprio allora che dei ragazzini chiuderanno Niederbühl e la giovane Saalfeld nella casupola, bloccandoli lì per l’intera notte!

Riuscirà la ragazza a superare la vicinanza dell'uomo che ama in quel contesto così romantico?