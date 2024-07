Tempesta d’amore: Vanessa chiude i rapporti sia con Max che con Carolin! E ora? | Anticipazioni italiane

Prenderà una piega davvero inaspettata il triangolo sentimentale tra Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Dopo un lunghissimo tira e molla, Vanessa prenderà infatti una decisione drastica per il bene di se stessa e del bambino che porta in grembo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Max in guerra

Per settimane Vanessa ha lottato contro dei sentimenti che la vedevano divisa tra Carolin e Max. Una situazione che ha portato tutti e tre i personaggi coinvolti a soffrire. Ora, però, la posta in gioco è molto più che un cuore infranto…

Da quando ha scoperto di essere incinta, la Sonnbichler ha infatti inevitabilmente messo al primo posto il benessere del bambino che porta in grembo ed ha chiesto sia a Richter che alla Lamprecht di fare lo stesso.

Se a parole entrambi si sono detti pronti a mettere da parte le loro ostilità, nei fatti gli scontri sono però purtroppo continuati E la situazione non è destinata a migliorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa chiede una pausa

Sarà in questo contesto che Vanessa organizzerà un “gender reveal party”, ovvero una festa durante la quale rivelerà se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. Determinati a far colpo sulla loro amata, Max e Carolin faranno di tutto per trasformare l’evento in un successo. Purtroppo, però, saranno così focalizzati su se stessi da dimenticare il benessere della Sonnbichler…

Ebbene, in quell’occasione Vanessa si renderà che la sua sofferenza per questa situazione di conflitto le ha fatto perdere l’appetito, portandola a dimagrire invece che prendere peso durante la gravidanza. E così – determinata a salvaguardare la salute del suo bambino – la ragazza prenderà una decisione drastica: prendersi una “pausa” sia da Carolin che da Max, chiudendo temporaneamente i rapporti con loro!

Per la relazione di Vanessa e Carolin sarà la fine? E cosa ne sarà del rapporto tra la Sonnbichler e Max? Occhi puntate sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore…