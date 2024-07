Anticipazioni e trama puntata The family di giovedì 1° agosto 2024

Ibrahim tenta di persuadere Aslan a non cedere le sue partecipazioni nei casinò online in Romania e, per questo motivo, discute con Hulya, proponendosi di assumere lui la guida della famiglia. Nel frattempo, Serhat richiede ad Atilla l'indirizzo di Yagmur per regolare i conti, mentre Cihan desidera fortemente riprendere le sedute con Devin….