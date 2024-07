The family, anticipazioni 12 luglio 2024: Devin rifiuta la proposta nuziale di Aslan

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 12 luglio 2024

Aslan chiede a Devin di sposarlo ma lei rifiuta e in questo modo la storia tra i due sembra chiusa. Atilla intanto non si arrende facilmente e persegue il suo progetto del documentario andandone a parlare direttamente con Imbrahim. Tra Devin e suo padre c'è un conflitto da risolvere; ci saranno anche momenti di imbarazzo quando la ragazza viene invitata al pranzo per il compleanno. Per fortuna arriva Aslan, che si presenta come l'attuale compagno di Devin.