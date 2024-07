The family, anticipazioni 15 luglio 2024: Devin dice a Hulya che sposerà Aslan!

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 15 luglio 2024

Nel corso della cena di compleanno per festeggiare Ergun, a un certo punto Aslan deve intervenire per difendere Devin, alla quale promette amore eterno. Sempre più colpita, Devin chiede ad Aslan di sposarla. L’uomo deve però rientrare di corsa a casa: sua nonna risulta smarrita dopo essersi allontanata da casa. Anche grazie all’intervento di Devin, la vicenda della nonnina si conclude nel migliore dei modi, ma ora la ragazza è arrabbiata con Hulya e le dice a bruciapelo di aver chiesto ad Aslan di sposarla. Cihan arriva allo studio di Devin sotto falso nome, ma la nostra protagonista capisce chi è in tempi brevi… Seguici su Instagram.