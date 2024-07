The family, anticipazioni 19 luglio 2024: Hulya invita Cihan al matrimonio

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 19 luglio 2024

Aslan percepisce la disapprovazione di Hulya verso Devin, poiché non la considera adatta né per suo figlio né per la famiglia Soycan. Tuttavia, Aslan chiarisce la situazione con sua madre: Devin è la donna che ama intensamente e non permetterà a nulla o nessuno di ostacolare il loro amore. Insieme a Devin, decide di fissare il matrimonio per la settimana seguente. Hulya, venendo a sapere che Cihan è uno dei pazienti di Devin, gioca la sua carta migliore invitandolo al matrimonio…