The family, anticipazioni 22 luglio 2024: Devin e Aslan, altro che matrimonio “sobrio”!

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 22 luglio 2024

Si avvicina il giorno del matrimonio tra Devin e Aslan, e la donna comincia a rendersi conto che Aslan non ha alcuna intenzione di mantenere la cerimonia sobria come avevano stabilito. I preparativi procedono senza intoppi e perfino Cihan riceve un invito, sebbene differente dagli altri. Poco prima della cerimonia, Hulya scopre che Devin non adotterà il cognome della famiglia Soykan dopo il matrimonio, cosa che le provoca un notevole disagio….