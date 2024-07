The family, anticipazioni 26 luglio 2024: Hulya sempre più asfissiante con Devin

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 26 luglio 2024

Aslan riesce a convincere Devin di non aver fatto nulla in aiuto della madre di lei e soprattutto di non essersi vendicato per l’aggressione ai danni Ekrem, ma l’uomo sta mentendo spudoratamente. Intanto le regole di comportamento della famiglia Soykan diventano sempre più pesanti da sopportare per Devin: Hulya non fa altro che controllarla e adesso vorrebbe addirittura che la ragazza girasse con un autista. Aslan ha un confronto faccia a faccia con lo zio Ibrahim, mentre i rispettivi uomini sono in azione sul campo… Seguici su Instagram.