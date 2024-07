The family, anticipazioni 30 luglio 2024: Aslan sorpreso da Devin, ma poi…

Anticipazioni e trama puntata The family di martedì 30 luglio 2024

Hulya lascia diffondere la notizia che Devin ha rifiutato il cognome della famiglia Soykan, scatenando sui social il finimondo. Aslan all’inizio resta sorpreso, dimenticando di aver stretto in tal senso un accordo con la moglie, ma le cose tra i due si sistemano subito. Poi però per Aslan arriva un problema di maggior entità: pare che qualcuno sia entrato senza autorizzazione nell’ufficio del padre. Aslan vede Cihan per farsi consegnare le chiavi dell’ufficio e andare a verificare, e ha un litigio con lui…. Seguici su Instagram.