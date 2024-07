The family, anticipazioni 8 luglio 2024: Aslan incontra Devin e salta la cena di famiglia!

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 8 luglio 2024

La nuova dizi turca di Canale 5 inizia con il compleanno di Yusuf e dunque con tutta famiglia Soykan, il più noto clan criminale di Istanbul, che è in procinto di riunirsi per la cena in suo onore: ci devono essere tutti, tanto che Aslan non ha mai mancato di partecipare a una cena familiare. Ma stavolta è diverso: il protagonista maschile della soap incontra l’affascinante psicologa Devin e decide di aiutarla a risolvere un problema di famiglia. Per questo motivo, e per la prima volta in tanti anni, Aslan salta la cena celebrativa con i suoi cari e ciò innesca le tensioni familiari!

Un amore appassionato, una famiglia piena di loschi segreti e un grande impegno per la salute mentale, sono gli ingredienti principali di «The Family», nuova serie di Canale 5, in onda dall’8 luglio, da lunedì al venerdì, alle ore 14:45.

Protagonisti della dizi, due stelle del sempre più potente star system del Paese della Mezzaluna: Kivanç Tatlitug (Brave and Beautiful, La ragazza e l’ufficiale) e Serenay Sarikaya (Medcezir), entrambi fenomeni di Instagram, dove Tatlitug (@kivanctatlitug) e Sarikaya (@serenayss) spopolano con, rispettivamente, 4.6 e 10.7 milioni di follower.

Al centro della trama di Aile (tit.or.), girata tra Istanbul e Smirne, la sorprendente e inaspettata storia d’amore tra Aslan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa.

Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul e lei è riuscita a farsi un nome nella professione, grazie al suo valore e al suo talento. In comune, oltre ai sentimenti, hanno familiari con disturbi mentali. Non saranno gli unici ostacoli alla loro storia d’amore…

Dopo che il padre si è tolto la vita, Aslan ha preso in mano i loschi affari di famiglia: i Soykan sono a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. In qualità di leader del clan, il carismatico Aslan, infatti, affronta conflitti di ogni genere. Devin Akin, invece, è una giovane donna cresciuta senza amore: la madre è bipolare e la sorella soffre di un disturbo borderline di personalità. La donna manca di autostima e sicurezza di sé. Le vite dei due protagonisti si incrociano, a bordo dello stesso volo per Izmir. L'attrazione sarà fatale, fin dal primo momento…