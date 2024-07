The Family, anticipazioni: Anıl İlter sarà Serhat Koruzade, ecco chi è

Un losco individuo movimenterà le prossime puntate di The Family e rappresenterà un serio pericolo per Yağmur Akın (Yüsra Geyik), la sorella minore della protagonista Devin (Serenay Sarıkaya). Parliamo di Serhat Koruzade, personaggio interpretato da Anıl İlter, attore turco conosciuto in Italia grazie al ruolo di Engin Sezgin nella dizi Love Is in the Air.

The Family, news: Yağmur e Serhat si incontrano in un locale

La storyline partirà nel momento in cui Yağmur deciderà di trascorrere una serata in un locale con la viziatissima Ceylan (İpek Çiçek), la figlia dell’arcigna Hülya (Nur Sürer) e sorella del cognato Aslan (Kivanc Tatlitug). Yağmur si spaventerà dunque tantissimo quando, tra la folla, verrà agganciata da Serhat, che si rivolgerà a lei chiamandola Hande.

Visibilmente spaventata, Yağmur troverà quindi una scusa per lasciare il locale e costringerà Ceylan, in quel momento avvicinata da Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), ad andare via con lei. Una fuga che, in realtà, rappresenterà per lei l’inizio di un vero e proprio incubo: Serhat sarà infatti amico di Atilla e scoprirà, grazie a ciò, che il suo vero nome è Yağmur.

The Family, trame: il segreto di Yağmur

Diversi flashback ricostruiranno dunque per quale motivo Yağmur conosce Serhat. La donna avrà infatti avuto a che fare con lui mentre svolgeva la professione di escort. La stessa che ha lasciato quando si è trovata ad assistere all’omicidio di una sua collega compiuto, per errore, proprio da Serhat. Crimine che avrà filmato con il suo cellulare.

Appena se la ritroverà di fronte, Serhat vorrà dunque fare il possibile per rintracciare Yağmur ed evitare che possa continuare a rappresentare un pericolo per la sua “libertà”. D’altronde, come i vari flashback mostreranno, Koruzade non avrà esitato ad uccidere a sangue freddo (con un colpo di pistola alla nuca) l’uomo che gli ha presentato “Hande” e l’altra prostituta morta nell’incidente.

The Family, spoiler: Serhat sulle tracce di Yağmur

Contando su Attila, che le svelerà subito la vera identità di Yağmur, Serhat vorrà quindi fare il possibile per rintracciare quanto prima la ragazza, ma nel frattempo cercherà di chiudere un’importante affare con Aslan.

Il tutto mentre, tramite il cognato İbrahim Soykan (Levent Ülgen), Hülya scoprirà il passato da prostituta di Yağmur e lo considererà come una vera e propria "macchia" nella sua famiglia. Il cerchio attorno a Yağmur si stringerà dunque sempre di più e il pericolo per la sorella di Devin sarà davvero imminente…