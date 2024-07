The Family anticipazioni: Aslan brucia una vecchia lettera del padre Yusuf

L’elaborazione di un lutto è sempre qualcosa difficile da affrontare. Lo sa bene Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug), il protagonista assoluto di The Family. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, la psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya) farà infatti una scoperta sul marito che rimetterà tutto quanto in discussione…

The Family, news: il suicidio di Yusuf

Tutto quanto sarà ovviamente collegato al suicidio di Yusuf, il “patriarca” dei Soykan. Attraverso i ricordi del figlio maggiore Cihan (Nejat İşler), che continuerà a sottoporsi in gran segreto alle sedute di psicanalisi di Devin, emergerà infatti che l’uomo si è tolto la vita con un colpo di fucile mentre il parente dormiva su un divano nella stessa stanza.

Comunque sia, Cihan svelerà a Devin che, poco prima di infliggersi il colpo mortale, Yusuf aveva scritto tre lettere: una indirizzata a lui, una alla moglie Hülya (Nur Sürer) e l’ultima ad Aslan. Missiva che lo stesso Aslan non ha mai voluto leggere, anche se da quel lutto saranno passati cinque anni. Particolare che innescherà fin da subito un campanellino d’allarme nella psicologa, certa più che mai del fatto che il novello marito debba affrontare quanto è successo anni prima al suo “amato” papà, arrivando anche a piangere se necessario.

The Family, trame: furto nel vecchio studio di Yusuf

Una faccenda che tornerà al centro della scena quando gli scagnozzi di İbrahim Soykan (Levent Ülgen), zio paterno di Aslan, ruberanno della merce nei pressi del vecchio studio che apparteneva a Yusuf, lo stesso nel quale Aslan non ha mai messo piede dal giorno della morte del padre.

Appena si troverà in tale luogo, il giovane Soykan non potrà dunque fare a meno che riportare alla mente i discorsi di Devin circa l’elaborazione del lutto, ragione per la quale si farà coraggio ed entrerà nello studio. Il passaggio successivo sarà quindi quello di aprire la cassaforte che apparteneva a Yusuf e recuperare la lettera, sporca di sangue, scritta per lui anni prima.

The Family, spoiler: Aslan brucia la lettera del padre Yusuf

Ma alla fine, Aslan leggerà davvero la sopracitata lettera? In realtà, dopo essersi lasciato andare ad un lungo pianto, da sempre considerato dal padre un modo di comportarsi da “falsi uomini”, Aslan si fermerà in mezzo alla strada poco prima di rientrare a casa e brucerà l’epistola lasciatagli da Yusuf.

Un gesto che arriverà dopo aver letto le ultime parole del padre oppure le stesse saranno destinate a restare, per sempre, un segreto che Yusuf si è portato nella tomba? Un argomento di cui torneremo senz’altro a parlare, visto che a detta di Cihan in quella lettera Yusuf ha voluto chiarire i motivi della sua fine… Seguici su Instagram.