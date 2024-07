The Family anticipazioni: Aslan conosce Devin e…

Un incontro fortuito su un aereo darà il via a The Family, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 da lunedì 8 luglio 2024 alle 14.45. Mentre sarà di ritorno a Istanbul, per partecipare ad una cena commemorativa in onore del defunto padre Yusuf, il giovane e attraente Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) incrocerà la sua strada con quella della psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e nulla, da quel momento, nella sua vita sarà come prima…

The Family, news: ecco chi è Aslan

Figlio di Yusuf e Hülya (Nur Sürer), Aslan apparterrà alla famiglia criminale più conosciuta di Istanbul. Dopo aver assunto le redini del comando in seguito alla morte del padre (avvenuta cinque anni prima), Soykan farà però fatica ad accettare la figura ingombrante della madre, che tende a controllare tutte le sue scelte, comprese quelle in campo sentimentale.

Tuttavia, appena la incontrerà sull’aereo, Aslan non potrà fare a meno di soffermarsi su Devin, a cui deciderà di dare uno strappo in ospedale quando la ragazza, in aeroporto, farà fatica a trovare un taxi. Una volta giunto sul posto, Aslan capirà che Devin stava cercando di arrivare il prima possibile dalla sorella Yağmur (Yüsra Geyik), entrata nel vortice della tossicodipendenza. Insomma, la vita di Devin sarà abbastanza caotica, ma ciò finirà per affascinare ancora di più Aslan…

The Family, spoiler: Aslan salta il “compleanno” di Yusuf

Non a caso, dato che in quella stessa giornata Yağmur finirà per stare nuovamente male a causa di un overdose, Aslan si lascerà facilmente trasportare dagli eventi incontrollabili della vita di Devin. Il risultato? Salterà la cena commemorativa del padre, organizzata proprio nel giorno del suo compleanno. Un gesto che farà arrabbiare tantissimo la madre Hülya, visto che l’uomo non si era mai comportato in tale maniera.

La situazione, già di per sé abbastanza tesa, si complicherà ulteriormente quando Cihan (Nejat İşler), il fratello maggiore di Aslan, si porrà a muso duro contro Hülya, spiattellandole in faccia che non è giusto ricordare in continuazione Yusuf, il quale ha scelto di togliersi la vita abbandonando la sua famiglia.

The Family, trame: Aslan comincia a corteggiare Devin

Incurante delle successive rimostranze che riceverà dalla madre per via del suo forfait alla commemorazione, Aslan continuerà a fare il possibile per frequentare Devin, la quale intanto – grazie ad una semplice ricerca su internet – scoprirà che la sua nuova conoscenza appartiene ad una dinastia di criminali. Questo però non sembrerà spaventare più di tanto la psicologa, visto che continuerà a frequentare Aslan… e tra di loro scatterà presto un primo bacio!

Adattamento turco de I Soprano, Aile – il titolo originale della dizi che significa Famiglia – è composta da due stagioni per un totale (originariamente) di trenta episodi della durata di due ore. Si tratta di un vero e proprio dramma familiare, che non mancherà di appassionare i telespettatori: per stare insieme, Aslan e Devin dovranno infatti affrontare vari ostacoli e le svolte "tragiche" non tarderanno ad arrivare…