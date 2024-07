The Family anticipazioni: Aslan picchia il cognato Tolga!

Se c’è una cosa che Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) non tollera è la mancanza di rispetto. Un lato del protagonista che emergerà fin dalle primissime puntate italiane di The Family, quando si lascerà trasportare dalla rabbia e per un motivo ben preciso picchierà in discoteca il cognato Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), il marito della sorella Leyla (Canan Ergüder).

The Family, news: Aslan e il colpo di fulmine per Devin

Cominciamo col dire che la psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya) si sentirà sempre più legata ad Aslan e se ne infischierà del fatto che l’uomo sia il capo di una delle famiglie criminali più conosciute della Turchia. Per tale ragione, Devin inizierà davvero a ventilare l’ipotesi di sposare Aslan, in primis poiché resterà particolarmente colpita dal modo in cui l’uomo durante un teso faccia a faccia affronterà il padre, con in quale non ha un buon rapporto.

Non a caso, Devin tenterà di coinvolgere l’affascinante Aslan nella sua vita, invitandolo a trascorrere una serata in discoteca insieme ai suoi amici. Ad un certo punto, l’appuntamento prenderà però una svolta decisamente inaspettata…

The Family, spoiler: Tolga picchiato a sangue da Aslan

A metà serata, Aslan noterà che anche il cognato Tolga si trova in discoteca; l’uomo perderà dunque definitivamente la pazienza quando vedrà lo stesso Tolga in compagnia di una donna che non è la sorella Leyla. Certo del tradimento avendo visto un bacio appassionato tra i due, Aslan non esiterà dunque a scagliarsi contro Tolga e lo picchierà a sangue in mezzo alla pista, colpendolo tra l’altro diverse volte in pieno volto.

Portato via dai suoi uomini, che interverranno per evitare il peggio, Aslan darà l’impressione di avere bevuto più del dovuto. In ogni caso, l’atteggiamento aggressivo emerso in discoteca, a sorpresa, non scandalizzerà più di tanto Devin, che lascerà i suoi amici per raggiungere Aslan. Dati i suoi studi in psicologia, la donna capirà infatti che l’uomo si è comportato così per una ragione che ancora non conosce e deciderà di stargli accanto per offrirgli tutto il suo supporto…

The Family, trame: Leyla infuriata con Aslan

Ma in tutto ciò, come reagirà invece Leyla? Ovviamente, Leyla se la prenderà tantissimo con Aslan per ciò che ha fatto a Tolga. Quest’ultimo tra l’altro si troverà costretto a tenere per diversi giorni una benda sulla faccia, dati i tanti pugni che il cognato gli avrò dato, e dovrà addirittura bere dei cibi liquidi finché non si sarà completamente ripreso.

La reazione di Leyla sarà dovuta al fatto che, probabilmente, lei fosse già a conoscenza dell'avventura extraconiugale di Tolga, frutto di un matrimonio infelice portato avanti solo per il bene dei figli…