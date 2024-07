The family, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2024

L’inserimento nella famiglia Soykan si sta rivelando per Devin piuttosto faticoso. Hulya oltrepassa spesso i limiti imposti dal suo ruolo di suocera invadendo la sua vita privata al punto arrivare a trasferire grosse somme di danaro sul conto della nuora come una sorta di “salario” mensile, “lo stipendio per la moglie”. Aslan, dal canto suo, sembra sempre poco disponibile ad aprirsi con Devin, che gli rimprovera un distacco che lei accusa pesantemente. Intanto i nemici di Aslan, primo fra tutti suo zio Ibrahim con la complicità di Atilla, si stanno preparando a colpirlo.

Hulya lascia trapelare la notizia che Devin ha rifiutato il cognome Soykan, scatenando sui social media una piccola rivolta contro di lei e creando tensioni in famiglia. Aslan è inizialmente sorpreso perche’ aveva dimenticato l’accordo stretto con la moglie, ma le cose tra i due sembrano sistemarsi rapidamente. Più tardi arriva però un altro problema a complicare la giornata di Aslan, perché sembra che qualcuno si sia introdotto illegalmente nell’ufficio del padre. Aslan incontra Cihan per farsi consegnare le chiavi dell’ufficio e andare a verificare, e ha un diverbio con lui.

Ibrahim fa in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell’ufficio di suo padre e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli. Lettera che Aslan non hai mai letto, come Cihan racconta a Devin durante una seduta. Poi Devin scopre che Hulya ha “regalato” a sua madre, Nese, vestiti e borse che non usa più, cosa che la fa molto arrabbiare: durante un’accesa discussione con Hulya le dice delle parole molto dure, che Aslan ascolta… e tra i due finisce male!

Ibrahim cerca di convincere Aslan a non vendere le sue quote dei casinò online in Romania e, a tale scopo, ne parla con Hulya, offrendosi di prendere lui le redini della famiglia. Nel frattempo, Serhat chiede ad Atilla di fornirgli l’indirizzo di Yagmur per poter pareggiare i conti, mentre Cihan vuole a tutti i costi riprendere le sedute con Devin.

Leyla si vede a cena con Devin e la convince a non rinunciare a combattere per il suo amore. Intanto, Serhat riesce a rintracciare Yagmur e la aggredisce, ma lei riesce a scappare. Ibrahim scopre il passato di Yagmur e chiede di avere delle prove da consegnare a Hulya. Infine, Aslan propone a Sehrat l'affare sui casinò online.