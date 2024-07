The family, anticipazioni dal 5 al 9 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2024

Ekrem e Yugmur annunciano la loro relazione ad Aslan e a Devin. Mentre la giovane si prepara per una serata come cantante al Volta, la nonna di Aslan dà in escandescenze: vuole tornare a casa sua dal suo adorato figliolo e impugna un paio di forbici. Devin dovrà intervenire per calmarla. Intanto Hulya, con l’aiuto di Ibrahim, scopre che Yugmur ha lavorato come escort. La ragazza viene aggredita e Cihan la porta in ospedale. Devin, quando lo scopre, impazzisce dal dolore, così come il suo innamorato e Ekrem.

Una settimana dopo il pestaggio di Yagmur, Aslan è determinato a individuare il colpevole perché paghi l’affronto di aver aggredito una donna della sua famiglia. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che si trovavano sul luogo del pestaggio, Iskender individua nell’aggressore Sehrat, figlio di Ilyas Koruzade, il socio in affari di Aslan. Questa rivelazione non ferma Aslan dal pianificare la sua vendetta.

Dopo quello che è successo a Yagmur, Aslan accetta controvoglia di seguire il consiglio di Devin e fare in modo che Serhat venga arrestato, sulla base della testimonianza della ragazza. Prima di consegnarlo alla polizia tuttavia Aslan incontra Serhat e gli promette di ucciderlo non appena sarà uscito dalla prigione. Devin cerca di aiutare Yagmur a riprendersi, le sta vicino e la invita a distrarsi accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan, ma per la ragazza non è facile lasciarsi alle spalle quello che e’ avvenuto. Hulya continua la sua lotta personale contro Devin, ma Aslan mette le cose in chiaro con la madre e le ricorda che Devin adesso fa parte della sua famiglia e di conseguenza anche Yagmur.

Yagmur rimprovera Devin accusandola di non averla mai davvero ascoltata, di non essersi mai interessata dei suoi problemi, ma dopo essere stata rifiutata per l’ennesima volta dal padre, le due sorelle finalmente si ritrovano. Quando Devin viene a sapere che Sehart è stato rilasciato in attesa di giudizio va su tutte le furie, perché capisce che dietro a questa manovra c’è la madre di Aslan, pronta a fare di tutto per proteggere la sua famiglia.

Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme, i due fanno fuori Serhat e ordiscono un piano per non far scoprire a Ilyas Koruzade che suo figlio è morto. Quando Hulya, però, viene a sapere che Serhat è stato ucciso, spaventata per la possibile reazione di Ilyas, prende l’iniziativa insieme a Ibrahim all’oscuro di Aslan. Nel frattempo, Tolga chiede a Leyla i soldi per poter pagare in segreto la sua amante. Seguici su Instagram.