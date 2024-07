The family, anticipazioni dall’8 al 12 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2024

È il compleanno di Yusuf e l’intera famiglia Soykan, la più nota famiglia criminale di Istanbul, deve riunirsi per la cena in suo onore: nessuno può mancare! E Aslan, infatti, non ha mai saltato una cena di famiglia. Almeno fino a quando non incontra la bella psicologa Devin e decide di aiutarla a risolvere un problema familiare. Aslan salterà l’importante riunione, acuendo le tensioni familiari.

Aslan invita Devin a cena fuori e trascorrono insieme una piacevole serata. Contemporaneamente, i rapporti tra Aslan e sua madre sono molto tesi e si prevede che la situazione diventerà ancora più complicata quando lui scopre che lei continua a intromettersi nella sua vita privata.

Aslan scopre che un uomo, mandato dalla madre, lo segue per ottenere informazioni sulla sua fidanzata. Decide quindi di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. La loro relazione diventa sempre più sincera e Aslan realizza che Devin è una donna fiera e autonoma. Hulya, tuttavia, non si dà per vinta e persiste nel mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, ma a causa di un equivoco è la sorella di Devin a trovarsi in pericolo.

Aslan è determinato a migliorare l’immagine della sua famiglia e, ora che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio, sta considerando una collaborazione professionale con lui. Atilla si riserva di fare ad Aslan una proposta di lavoro piuttosto inaspettata, che però si rivela una mossa sbagliata. Intanto Devin è intenzionata a chiarire il suo rapporto con Aslan, ma, rapita com’è dal suo fascino, non riesce a far valere le sue ragioni. Intanto l’ingerenza di Hulya nella vita di suo figlio si fa sempre più invasiva e inizia a coinvolgere anche quella delle figlie.

Aslan e Devin sperimentano un momento di tensione quando lui fa la proposta di matrimonio e lei declina, causando così la rottura della loro relazione. Atilla non si arrende facilmente con il progetto del documentario e va a parlarne direttamente con Ibrahim. Devin deve risolvere un conflitto che ha con il padre e quando viene invitata al pranzo per il compleanno, ci sono momenti di grande imbarazzo che vengono solo parzialmente alleggeriti dall’inaspettato arrivo di Aslan che si presenta come l’attuale compagno di Devin. Seguici su Instagram.