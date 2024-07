The Family: Devin e il “paziente speciale” | Anticipazioni

Fin dalle primissime puntate italiane di The Family, la psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya) avrà a che fare con un paziente piuttosto particolare. Parliamo di Cihan Soykan (Nejat İşler), il fratello maggiore del suo “amato” Aslan (Kivanc Tatlitug). Ciò darà una svolta alla trama che bisognerà osservare con attenzione…

The Family, news: Cihan e il rapporto burrascoso con Hülya

Come i primi episodi hanno già mostrato, Cihan ha un rapporto abbastanza conflittuale con la madre Hülya Soykan (Nur Sürer), che gli attribuisce la colpa del suicidio del padre Yusuf, avvenuto cinque anni prima. Estromesso dal ruolo di capofamiglia, andato poi in sorte a Aslan, l’uomo svilupperà fin da subito una sorta di relazione con Aysel (Ecem Simge Yurdatapan), una donna che per un certo periodo è stata con Aslan e che ha cercato di compromettere la sua figura pubblica (andando in giro con i finti segni di un pestaggio).

Da sempre desideroso di farsi voler bene dalla madre, che invece gli ha sempre preferito Aslan, Cihan darà dunque il via ad una vera e propria controffensiva appena Hülya lo renderà partecipe del fatto che il fratello sta facendo sul serio con Devin. Incuriosito dal racconto, Cihan farà dunque il possibile per fare la conoscenza della donna…

The Family, spoiler: Cihan sceglie Devin come psicologa

In che modo? Possiamo anticiparvi che Cihan si presenterà nello studio di Devin, sotto falso nome, per farsi psicanalizzare. Un inganno che la dottoressa Akin scoprirà in tempi brevi, tant’è che consiglierà a Cihan il nome di un altro medico (visto che non riterrà etico avere tra i suoi pazienti il fratello maggiore del fidanzato).

Tuttavia, dopo aver opposto per un po’ resistenza, Devin cambierà radicalmente idea quando non vorrà più sposare Aslan a causa di un contratto prematrimoniale che vorrà farle firmare, ovviamente “caldeggiato” da Hülya. Cihan potrà quindi confidarsi con Devin, andando a fondo nel suo rapporto decisamente controverso con la madre per capire da cosa sia nato il loro astio.

The Family, trame: Hülya tende un tranello a Devin

In tal senso, c’è però da dire che Devin continuerà a nascondere ad Aslan che Cihan è uno dei suoi pazienti, anche quando si riappacificherà con lui e deciderà di sposarlo la settimana successiva. Un’informazione che, al contrario, verrà scoperta da Hülya la quale, come un’abile dark lady, deciderà di utilizzarla per colpirla. Senza pensare alle conseguenze del suo gesto, la matriarca dei Soykan inviterà infatti Cihan al matrimonio.

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? E, soprattutto, le nozze lampo di Aslan e Devin andranno davvero in porto? Non mancheremo di aggiornarvi sui prossimi sviluppi della dizi turca… Seguici su Instagram.