The Family anticipazioni: Hülya cerca di seminare zizzania tra Aslan e Devin!

Che mostro di suocera per la povera Devin Akın (Serenay Sarıkaya)! Nelle prossime puntate di The Family, la psicologa dovrà infatti fare i conti con diverse rappresaglie da parte di Hülya Soykan (Nur Sürer), la madre del neo-marito Aslan (Kivanc Tatlitug). Malefatte che, ad un certo punto, porteranno l’uomo a dover prendere una decisione…

The Family, news: Hülya fa la guerra a Devin

La storyline partirà dal giorno del matrimonio tra Aslan e Devin. Poco prima delle nozze, Hülya resterà infatti attonita quando Devin le comunicherà che non intende prendere il cognome Soykan per mantenere la sua identità di donna e psicologa.

Turbata da tale decisione, che considererà un vero e proprio affronto alla sua famiglia, Hülya cercherà dunque invano di convincere il figlio maggiore Cihan (Nejat İşler), nel corso del party nuziale, a confessare ad Aslan che Devin è la sua psicologa, al fine di provocare un aspro litigio tra i due coniugi.

Tuttavia, nonostante il “flop” di tale iniziativa, alla fine Aslan e Devin non potranno trascorrere la loro prima notte di nozze come si deve: un sicario dello zio İbrahim (Levent Ülgen) ferirà gravemente Ekrem (Umutcan Ütebay) e lo “sposo” non si darà pace finché non l’avrà ritrovato.

The Family, trame: Devin affronta Hülya

Partendo da ciò, Devin cadrà infatti vittima del primo inganno da parte del marito: la donna accetterà infatti di vivere per un periodo nella grande villa dei Soykan soltanto quando Aslan le giurerà di avere deciso di non vendicarsi dell’uomo che ha fatto del male ad Ekrem, per fortuna non più in pericolo di vita. Aslan nasconderà infatti alla moglie di avere ucciso l’uomo, facendo sì che la sua morte venisse considerata da tutti quanti come la causa di un incendio scoppiato nella fabbrica nella quale lavorava.

Inconsapevole di ciò, Devin si trasferirà dunque dai Soykan ma metterà subito in chiaro con Hülya che non ha cambiato idea sul cognome da portare: si presenterà infatti alla prima cena di famiglia con una targhetta, da attaccare alla sua sedia, con scritto soltanto il suo nome. Un vero e proprio sfregio alla “suocera”, che qualche ora prima gliela aveva regalata, facendo incidere sopra la stessa Devin S. Il peggio dovrà però ancora venire…

The Family, spoiler: Hülya semina zizzania tra Aslan e Devin

Eh sì: nelle ore successive, tutti i giornali parleranno del fatto che Devin ha deciso di mantenere il suo cognome, non portando per nessun motivo quello del marito Aslan, come invece le mogli dovrebbero fare. Già nervosa, per via di alcuni vestiti che la suocera avrà donato alla madre Neşe Akın (Ipek Tenolcay) a suo dire per umiliarla e dimostrarle la sua superiorità, Devin andrà quindi letteralmente in escandescenze quando scoprirà che dietro la diffusione della notizia c’è dietro proprio Hülya.

Lo scontro tra nuora e suocera sarà quindi inevitabile, ma verrà bloccato sul nascere da Aslan! Vi anticipiamo infatti che, sorprendentemente, il nostro protagonista si schiererà dalla parte di Hülya ed esigerà che Devin si scusi con lei e tutta la sua famiglia…