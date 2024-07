The Family: Aslan racconta una grande bugia a Devin | Anticipazioni

Il matrimonio “al sangue” di Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) e Devin Akın (Serenay Sarıkaya) genererà degli enormi strascichi nelle prossime puntate di The Family. Dato che non si sentirà al sicuro, Devin rifiuterà infatti di trasferirsi nella grande villa dei Soykan e, per farlo, porrà al novello marito una condizione ben precisa. La stessa che Aslan non rispetterà, raccontando alla moglie una grave bugia…

The Family, news: Ekrem viene ferito durante il matrimonio di Aslan e Devin

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, nel corso del party nuziale, un uomo in sella ad una moto sparerà un colpo di pistola ad Ekrem (Umutcan Ütebay) quasi all’altezza del cuore. Fortunatamente, il migliore amico di Aslan riuscirà a cavarsela al termine di una difficile operazione, ma quanto accaduto spaventerà tantissimo Devin, la quale si renderà conto, forse per la prima volta, di avere sposato il capo clan di una delle famiglie criminali più pericolose della Turchia.

Non a caso, Devin rifiuterà di trasferirsi nella grande villa degli Aslan per un periodo, come invece le chiederà di fare la suocera Hülya (Nur Sürer), e darà ad Aslan un ultimatum: se vuole vivere con lei, non deve assolutamente rispondere col “sangue” una volta che troverà chi ha fatto del male a Ekrem. Aut aut al quale Aslan non risponderà, lasciando Devin esterrefatta…

The Family, trame: Aslan scopre chi ha fatto del male ad Ekrem

Attenzione quindi a ciò che succederà in seguito: dopo aver pensato per diverse ore che ad organizzare l’attentato contro Ekrem sia stata la madre Hülya nel tentativo di fare spaventare Devin, Aslan concentrerà i suoi sospetti su Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), il proprietario del canale televisivo sul quale lui e lo “zio-rivale” İbrahim (Levent Ülgen) hanno messo gli occhi.

Una volta che avrà parlato con Atilla, Aslan capirà però che il vero colpevole dell’attentato è proprio İbrahim e, dopo averlo affrontato, otterrà il nome del sicario che ha utilizzato per fare del male ad Ekrem…

The Family, spoiler: la grande bugia di Aslan

Dopo ciò, Aslan raggiungerà Devin e le dirà che ha finalmente trovato il nome dell’attentatore, specificando che per amor suo ha scelto di non rispondere facendogli del male. Parole che convinceranno la psicologa a lasciare la sua casa per trasferirsi nella grande dimora dei Soykan. Tuttavia, la Akin sarà caduta in un grande inganno ben orchestrato dal marito.

Sul telegiornale nazionale verrà infatti data la notizia di un grosso incendio avvenuto in una fabbrica, dove purtroppo ci sarà stata anche una vittima. Ebbene sì, sicuramente avete già capito: l’uomo morto sarà colui che ha sparato ad Ekrem. Insomma, Aslan avrà risposto al sangue col sangue, nascondendo però tutto quanto a Devin per convincerla a non lasciarlo.

La bugia, presto o tardi, verrà fuori? E come reagirà Devin? In tal senso, è bene specificare che, qualche ora prima dell'inganno, Devin farà in modo di incontrare il cognato Cihan (Nejat İşler), al quale chiederà senza successo se Aslan abbia già ucciso qualcuno. Insomma, il matrimonio tra i due protagonisti non sembrerà partire col "giusto passo"…