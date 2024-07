The Family: matrimonio “insanguinato” per Devin e Aslan | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di The family, le nozze lampo tra Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) e Devin Akın (Serenay Sarıkaya) riserveranno diversi colpi di scena. Non a caso, i festeggiamenti per l’unione dei due innamorati verranno interrotti sul più bello quando qualcuno dagli invitati verrà ferito da un colpo di pistola.

The Family, news: Devin accetta di sposare Aslan alle sue condizioni

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi in precedenza, Devin penserà di mandare a monte il suo matrimonio con Aslan nel momento in cui scoprirà che intende farle firmare un accordo prematrimoniale piuttosto svantaggioso per lei. Certa che dietro la strana manovra ci sia la dispotica suocera Hülya (Nur Sürer), la psicologa cercherà di tirarsi indietro, salvo poi ritornare sui suoi passi quando il “boss” della criminalità turca le concederà di cambiare alcune clausole.

Ad esempio, Devin pretenderà di continuare ad utilizzare il suo cognome, anche una volta che sarà diventata la moglie di Soykan; una condizione che farà andare su tutte le furie Hülya quando quest’ultima ne verrà messa al corrente a pochi minuti dallo scambio dei voti nuziali. Ma il peggio dovrà però ancora avvenire, dato che il matrimonio verrà “devastato” da un tragico evento…

The Family, spoiler: Devin e Aslan si sposano

Per prima cosa, è bene specificare che il primo momento di tensione si verificherà quando Devin noterà che İbrahim Soykan (Levent Ülgen) ha regalato al nipote Aslan una pistola. A quel punto, anche se avrà indosso l’abito da sposa, la Akin non esiterà a presentarsi in camera di Soykan per ottenere da lui delle spiegazioni. Fortunatamente, Aslan riuscirà a tranquillizzare Devin, promettendole che non intende utilizzare per nessun motivo l’arma.

Una promessa che però l’uomo non riuscirà a rispettare: subito dopo lo scambio dei voti nuziali, pronunciati alla presenza degli invitati e dei testimoni Ekrem “Eko” (Umutcan Ütebay) e Yağmur (Yüsra Geyik), Aslan perderà definitivamente la pazienza quando il fratello maggiore Cihan (Nejat İşler), ubriaco fradicio, rischierà di far scoppiare una rissa durante il banchetto. A quel punto, Aslan prenderà una pistola di un suo uomo e sparerà due colpi in aria cacciando subito dopo il consanguineo dal party.

The Family, trame: ecco chi viene ferito

La discussione non verrà ascoltata da Ekrem, che in quel momento sarà uscito un po’ fuori dall’abitazione. Proprio in quel giorno, l’uomo scoprirà infatti che Yağmur, la ragazza che ha baciato qualche giorno in prima in discoteca, è la sorella di Devin e non saprà come affrontare la questione con Aslan, che considererà al pari di un fratello…

Per puro caso, Yağmur raggiungerà Ekrem e si fermerà a parlare con lui, una volta che comprenderà che l’uomo non ha fatto altro che pensare a lei nei giorni precedenti. Per l’occasione i due si scambieranno un altro bacio, ma il momento di intimità verrà interrotto dall’arrivo di un uomo armato che, senza esitare, sparerà un colpo ad Ekrem quasi all’altezza del cuore. Un messaggio indirizzato ad Aslan, il quale poco prima riceverà un sms sul cellulare e si troverà suo malgrado ad assistere all’attentato ai danni dell’amico.

Tale accadimento macchierà di sangue le nozze tra i due protagonisti, con Devin che ormai non potrà ritornare sui suoi passi, anche se resterà piuttosto turbata dagli ultimi avvenimenti. Seguici su Instagram.