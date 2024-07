The Family: Aslan e Yağmur morti? | Anticipazioni

Grosso spavento in arrivo per Devin Akın (Serenay Sarıkaya) nelle puntate di The Family in onda nelle prossime settimane. La psicologa inizierà infatti a temere per l’incolumità del marito Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) e della sorella Yağmur (Yüsra Geyik) per un motivo ben preciso…

The Family, news: l’assassinio di Serhat Koruzade

Tutto partirà quando, nonostante la promessa che le avrà fatto, Aslan darà ordine al fidato Ekrem (Umutcan Ütebay) di uccidere Serhat Koruzade (Anil Ilter), colpevole di avere picchiato Yağmur per impedirle di denunciarlo per l’omicidio di una escort avvenuto sei mesi prima.

A quel punto, anche grazie alla suocera Hülya (Nur Sürer), Devin cercherà di capire maggiormente chi fosse Serhat e resterà attonita quando, cercando su internet, scoprirà che era l’erede del pericolosissimo mafioso e assassino Ilyas (Musa Uzunlar), nonché socio in affari dei Soykan da tantissimo tempo

In preda al panico più totale, visto che a detta di Hülya l’omicidio ordinato da Aslan innescherà una guerra tra le due famiglie, Devin non si capaciterà di come il marito abbia potuto agire in modo simile e, nel bel mezzo di un litigio, sottolineerà che avrebbe dovuto lasciarlo nelle mani della giustizia, senza portare lei e Yağmur a rischiare in prima persona. Pensieri che tenderanno un brutto scherzo alla povera Devin…

The Family, spoiler: Aslan e Yagmur morti?

Eh sì: una notte, dopo aver accettato di tornare a vivere nella grande villa dei Soykan per avere una maggiore protezione, Devin si risveglierà da sola nel letto ed andrà in cerca di Aslan. La donna urlerà quindi spaventata quando troveranno, nel tavolo del grande soggiorno, il marito privo di vita, così come la sorella Yağmur. Una situazione drammatica, che diventerà ancora più pericolosa quando Devin si renderà conto del fatto che Ilyas le sta puntando contro una pistola.

Fortunatamente, tali immagini saranno soltanto il frutto di un incubo fatto da Devin, ma la paura farà prendere lo stesso una decisione discutibile alla nostra protagonista. Il mattino successivo, per evitare il sorgere di una guerra tra clan, Devin suggerirà infatti ad Aslan di fare cadere la colpa dell’omicidio di Serhat sull’avvocato dell’uomo, che invece Soykan stava aiutando a lasciare il paese insieme alla moglie.

The Family, trame: Ibrahim sulle tracce dell’avvocato di Serhat

Tuttavia, quello che sembrerà un piano ben congegnato da Devin andrà letteralmente in frantumi quando, grazie ad una pista fornitagli dalla sua spia segreta Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), Ibrahim Soykan (Levent Ülgen) scoprirà il luogo dove Aslan sta facendo portare l’avvocato.

Seguendo gli ordini di Hülya, che temerà che alla fine il legale possa parlare e accusare Aslan, Ibrahim ucciderà dunque l’uomo sparandogli un colpo di pistola in viso, ma sembrerà avere un attimo di esitazione nell’istante in cui dovrà sbarazzarsi della moglie.

Ci riuscirà? Per adesso, possiamo anticiparvi che la situazione non farò altro che complicarsi. Nel corso della cerimonia di circoncisione del figlio più piccolo di Tolga e Leyla (Canan Ergüder), un ospite inaspettato costringerà i Soykan a fare fronte comune per evitare nuovi problemi… Seguici su Instagram.