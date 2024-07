The Family: Leyla e il suo grande segreto | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di The Family verrà approfondita maggiormente la vita di Leyla Soykan (Canan Ergüder), la sorella del protagonista Aslan (Kivanc Tatlitug). La donna avrà infatti un grosso e pesante segreto, che starà nascondendo a tutti i suoi familiari…

The Family, news: Leyla e il difficile rapporto con Hülya

Come i telespettatori avranno sicuramente già notato, ad esempio, Leyla ha un rapporto abbastanza complicato con la madre Hülya (Nur Sürer), alla quale dà la colpa del suo matrimonio infelice con Tolga (Mert Denizmen), uomo che non avrebbe voluto mai sposare a da cui ha avuto due figli, ossia l’unica ragione della sua vita.

Proprio per questo, Leyla svilupperà una sorta di simpatia per la cognata Devin Akın (Serenay Sarıkaya): quest’ultima non accetterà per nessun motivo di piegarsi alle condizioni di Hülya, la quale vorrebbe invece interferire ogni volta che può nel suo matrimonio appena celebrato con Aslan. Fragile e indifesa, Leyla entrerà quindi sempre più al centro della scena, per dei motivi decisamente drammatici…

The Family, trame: i malori di Leyla

Leyla comincerà infatti a manifestare diversi malori, accompagnati spesso da fastidiose nausee e pericolose vertigini. Una situazione che la donna cercherà di nascondere a tutti quanti, anche se ad un certo punto il marito Tolga se ne accorgerà e le consiglierà di fare delle analisi per capire se possa porre un freno agli strani malesseri.

In tal senso, c’è da dire che Leyla sarà piuttosto evasiva ogni volta che Tolga toccherà tale argomento, ma comunque sia sembrerà volergli dare ascolto. Non a caso, gli farà presente che ha già preso un appuntamento con un medico per capire cosa fare quando si presentano i capogiri e le nausee. Occhio dunque a quello che succederà in seguito…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Leyla – come risulterà dagli accertamenti – soffre di una malattia neurodegenerativa piuttosto invasiva che, presto o tardi, la condurrà alla morte, stando al parere dei medici. Un esito funesto che preoccuperà tantissimo la Soykan, la quale temerà che i figli possano sprofondare in una quotidianità violenta e criminale una volta che lei non ci sarà più.

Insomma, le sue condizioni di salute saranno disperate e Leyla non potrà contare sull'appoggio di nessuno, dato il rapporto praticamente inesistente con la madre Hülya, il matrimonio colmo di tradimenti con Tolga e i problemi "criminali" del fratello Aslan. Proprio per questo, Leyla cercherà conforto in Devin, dato anche il suo lavoro di psicologa… ma tutto ciò basterà?