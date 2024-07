The family, nuova dizi turca: dall’8 luglio cambia ancora il pomeriggio di Canale 5.

Negli ultimi giorni la programmazione di daytime di Canale 5 è leggermente cambiata nel weekend, nel senso che Endless Love va in onda “solo” dal lunedì al venerdì mentre My home my destiny e La promessa occupano anche il pomeriggio del sabato e della domenica.

Ma ci sarà un altra modifica nei prossimi giorni, perché una nuova dizi turca sta per sbarcare sulla rete ammiraglia Mediaset: si tratta di The Family (titolo originale Aile), produzione recentissima che in Turchia ha terminato la messa in onda a fine gennaio 2024. Gli interpreti principali sono Serenay Sarıkaya e Kıvanç Tatlıtuğ (quest’ultimo popolare in Italia per aver interpretato l’amatissimo Cesur di Brave and Beautiful).

The family, su Canale 5 dall’8 luglio alle ore 14,45

Nei prossimi giorni inizieremo a parlarvi più diffusamente di questa nuova fiction e per ora vi segnaliamo che andrà in onda alle 14.45. Ma quindi che fine farà la seconda stagione di My home my destiny, attualmente in palinsesto a quell’ora?

Al momento pare proprio che le vicende di Zeynep e degli altri personaggi di “My home” continueranno solo nel fine settimana e quindi – salvo ulteriori cambiamenti – le ritroveremo il sabato e la domenica dopo Beautiful. Seguici su Instagram.