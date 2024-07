Un posto al sole, anticipazioni 15 luglio (salta il 12): Manuel nei guai, dirà tutto a Rosa?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 15 luglio 2024

Un posto al sole, dopo la doppia puntata dell’11 luglio, salta venerdì 12 per via di una trasmissione sportiva. Riprenderà lunedì 15 luglio con Manuel (Manuel D’Angelo) in estrema difficoltà: il bambino sta subendo la prepotenza di Pasquale e non sa come fronteggiare il suo atto di prevaricazione; ne parlerà a mamma Rosa (Daniela Ioia)?

Nel frattempo, Samuel (Samuele Cavallo) tenta maldestramente di recuperare il rapporto con Micaela (Gina Amarante). Infine, Ornella affronta e risolve con grande maestria competenza quello che probabilmente sarà il suo ultimo delicato caso medico in ospedale.