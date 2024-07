Un posto al sole: Emanuela Finazzer sarà Mina, la nipote di Valeria | Anticipazioni

Ci siamo. A Un posto al sole sta per arrivare un nuovo giovanissimo personaggio che – per quel poco che si sa – sembra destinato ad ammorbidire il clima gelido che si è instaurato in casa di Niko Poggi (Luca Turco) tra lui e il figlio Jimmy (Gennaro De Simone).

I disaccordi sono nati soprattutto quando l’attuale fiamma di Niko, Valeria (Benedetta Valanzano), ha scombinato le carte delle consuete vacanze dei Poggi, pretendendo un periodo in cui il giovane avvocato debba essere “tutto per lei”.

Da qui l’ira di Jimmy, che per diversi giorni quasi non ha parlato con il papà. Ma forse la soluzione ce l’ha proprio Valeria, che nelle imminenti puntate di Upas si presenterà con una nipote di nome Mina, di cui non avevamo mai sentito parlare.

Mina, che sarà interpretata da Emanuela Finazzer, rappresenterà praticamente un colpo di fulmine per il nostro Jimmy, ma già sappiamo che le anticipazioni insistono in modo criptico sul fatto che “zia e nipote non sembrano contarla giusta“.

Riguardo a questo particolare, i fan della soap partenopea di Rai 3 hanno espresso sui social le ipotesi più disparate, ma nessuno spoiler è trapelato in proposito e sarà dunque la messa in onda a risolvere l’arcano. Non perdete i prossimi episodi… Seguici su Instagram.