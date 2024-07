Un posto al sole: Guido e Mariella si lasceranno? | Anticipazioni

Come vi abbiamo più volte detto, quella che sembrava una delle tante storie “comedy” di Un posto al sole si è poi trasformata in una vicenda altamente drammatica… che a breve potrebbe trovare un punto d’approdo!

Parliamo ovviamente dell’infatuazione di Guido Del Bue (Germano Bellavia) per Claudia Costa (Giada Desideri), che prosegue con grande decisione da parte del vigile. Finora nulla hanno potuto gli amici di Guido, che hanno cercato invano di avvisare la loro amica storica delle conseguenze nefaste di quello che sta accadendo. Cosa succederà adesso?

Quel che è certo è che Claudia, impaurita dal tempo che passa e timorosa di andare incontro a nuovi fallimenti, continuerà ad attaccarsi a Guido, l’unico che in qualche modo riesca a rafforzarle l’autostima. In questo quadro, Mariella non potrà che assistere inerme e sempre più sola e avvilita. Ma non finisce qui…

Vi anticipiamo che le cose inizieranno a mettersi davvero male: Mariella non andrà allo spettacolo di Claudia ma praticamente Guido neanche se ne accorgerà, tanto che l’indifferenza di quest’ultimo porterà la Altieri – ormai esasperata dalla situazione – a prendere una grave decisione.

Insomma, pare proprio che Guido e Mariella dovranno prendere coscienza della loro crisi e si arriverà tra i due a un confronto non più rimandabile. Quale sarà la decisione finale dei due?