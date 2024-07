Un posto al sole: Magda è l’arma di Ferri, ma gli sfuggirà di mano? | Anticipazioni

Nell’ultima settimana di Un posto al sole prima di una breve pausa estiva, rivedremo un personaggio che abbiamo conosciuto qualche tempo fa: Magdalena (Natalia Giro), la zia di Ida (Marta Anna Borucinska). E stavolta nessuno dovrà andare nell’Europa dell’est, è lei che arriverà in quel di Napoli!

Eh sì, è proprio la zietta a costituire l’arma segreta di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per distruggere Ida all’imminente processo per decidere il destino del piccolo Tommaso (Luigi De Feo). È evidente insomma che l’imprenditore stia tentando di sfruttare il cattivo rapporto tra le due donne per ottenere i suoi scopi, ma le cose andranno davvero come previsto?

A tal proposito, le anticipazioni ci dicono che, dopo aver visto Ida al Caffè Vulcano, Magda inizierà a diventare sempre più ingestibile per Roberto. Come mai? Potrebbe aver cambiato idea sul da farsi?

In effetti, durante un incontro che i due avranno in un hotel, Magda dirà a Ferri che non intende più testimoniare contro Ida, cosa che farà molto innervosire il tycoon. Ma, a parte l’arrabbiatura, potremmo iniziare a notare “qualcos’altro”: che ci sia… dell’attrazione?

Di qualunque cosa si tratti, non è adesso il momento di approfondire. Per ora, quel che è certo è che una sospettosissima Marina Giordano (Nina Soldano) avrà seguito di soppiatto il marito fino all’albergo e ora è delusa. Molto delusa! Guai in vista per la coppia? Seguici su Instagram.