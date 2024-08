Beautiful, anticipazioni 10 agosto 2024: Sheila, ultima fuga e poi un malore!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 10 agosto 2024

Sheila Carter (Kimberlin Brown) cerca di mettere fretta a Deacon (Sean Kanan): devono fuggire subito. L’uomo però è restio a darsi alla latitanza con Sheila, rinunciando alla sua vita a Los Angeles. I due si dichiarano amore, ma per Sheila, quando Ridge (Thorsten Kaye), Bill (Don Diamont), Baker e la polizia fanno la loro comparsa, è evidente che Deacon l’ha solo trattenuta per permettere il suo arresto. La Carter, però, non si mostra arrabbiata con Deacon. Sheila poi tenta un’ultima fuga ma viene fermata da Bill prima di avere un malore… Seguici su Instagram.