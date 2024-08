Beautiful, anticipazioni 16 agosto 2024: Brooke a Hope, “per fortuna non sei come me”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 16 agosto 2024

Mentre Liam (Scott Clifton) mostra a Wyatt (Darin Brooks) la propria insofferenza per la rinnovata collaborazione tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson), quest'ultimo promette a Ridge (Thorsten Kaye) che stavolta sarà il figlio di cui lui potrà andare fiero. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) confessa a Hope di essere sollevata per il fatto che la figlia sia diventata così diversa da lei: Hope non è attratta dai cattivi ragazzi o dalle relazioni proibite, complicate e senza futuro…