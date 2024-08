Beautiful, anticipazioni 17 agosto 2024: Hope e Thomas finiscono l’una sull’altro

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 17 agosto 2024

Lavorando ad un abito con Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) perde l’equilibrio e, accidentalmente, i due finiscono l’uno sull’altra. Liam (Scott Clifton), arrivando in quel momento, interpreta male la posizione apparentemente compromettente e ordina a Thomas di levare le mani di dosso a sua moglie e si infuria.

Rimasta sola con il marito e ascoltato il suo sfogo, Hope cerca di chiarire l'accaduto e finisce per rinfacciare a Liam il suo passato di infedeltà: non è lei che deve dimostrarsi degna di fiducia. Thomas racconta l'accaduto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye), assicurando loro che è stato un incidente innocente, ma ora teme che Liam spingerà Hope a non farlo lavorare alla Hope For The Future…