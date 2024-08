Beautiful, anticipazioni 18 agosto 2024: Brooke e Ridge a cena da soli…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 18 agosto 2024

Dopo aver avuto una fantasia ad occhi aperti in cui si baciava con Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) rinuncia a partecipare ad una cena di famiglia con Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Liam (Scott Clifton) e i bambini, sostenendo con la madre di doversi ritagliare del tempo da sola con il marito. Hope, dunque, sorprende Liam con un’atmosfera romantica.

Taylor (Krista Allen) parla a Steffy e Thomas del suo patto con Brooke, la quale non avrà una cenetta romantica con Ridge, ma i due saranno in famiglia. In realtà Ridge e Brooke si ritrovano così a cenare da soli…