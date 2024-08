Beautiful, anticipazioni 21 agosto 2024: Brooke a Ridge, “non dire niente a Taylor”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 21 agosto 2024

Dopo che Ridge (Thorsten kaye) si è scusato per il modo in cui la lasciò correndo da Taylor (Krista Allen), Brooke (Katherine Kelly Lang) dichiara di non voler compromettere il nuovo rapporto con la psichiatra e chiede a Ridge di non dire niente alla Hayes del momento che li ha visti molto vicini. Hope (Annika Noelle), a disagio per i propri pensieri su Thomas (Matthew Atkinson), va dalla madre e la vede con Ridge… Seguici su Instagram.