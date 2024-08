Beautiful, anticipazioni 26 agosto 2024: Hope cerca di tenere a bada i sentimenti per Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 26 agosto 2024

Thomas (Matthew Atkinson), finalmente, si sente di nuovo una persona normale, ritenendo di aver superato il suo periodo buio. Lo stilista dichiara che in passato si riteneva la risposta ai problemi di Hope (Annika Noelle), ma ora ha capito che a renderla felice è solo Liam (Scott Clifton). La giovane Logan prova in realtà a tenere a bada il disagio provocatole dai propri sentimenti per lo stilista. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) assicura a Liam che non ha nulla di cui preoccuparsi riguardo a Thomas e Hope. Seguici su Instagram.