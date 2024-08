Beautiful, anticipazioni 29 agosto 2024: Liam a Thomas, “Hope non sarà mai attratta da te”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 29 agosto 2024

Nonostante Hollis (Hollis W. Chambers) non le sia indifferente, Brooke (Katherine Kelly Lang) declina il suo invito, non sentendosi pronta per una frequentazione. Taylor (Krista Allen) la interroga a riguardo e la Logan nega che la cosa abbia a che fare con Ridge (Thorsten Kaye). Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) acconsente alla richiesta di Hope (Annika Noelle) di parlare ancora con Liam (Scott Clifton) per sedare la sua ostilità nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson). Liam mette in chiaro a Thomas che Hope non sarà mai attratta da lui.