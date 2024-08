Beautiful, anticipazioni 7 agosto 2024: Sheila prova a scappare ma precipita e…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 7 agosto 2024

Bill (Don Diamont) ha gettato la maschera e rivela a Sheila (Kimberlin Brown) la verità su come l'abbia ingannata negli ultimi mesi. L'editore si infuria quando la Carter prova nuovamente ad incolpare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per la sparatoria nel vicolo. Tra i due nasce una colluttazione visto che Sheila prova a scappare prima che gli agenti arrivino ad arrestarla e finisce per precipitare da un balcone…