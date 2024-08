Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 11 a sabato 17 agosto 2024

Deacon permette agli agenti e a Bill e Ridge di arrivare e catturare Sheila, ma lei riesce a scappare ancora una volta. Bill la rincorre…

Sheila, ormai in trappola, cede e cade a terra, svenuta. A “Il Giardino”, Baker cattura Sheila grazie alla collaborazione di Deacon. La donna fugge per l’ennesima volta, ma Bill riesce a stanarla e lei ha un infarto.

Trasportata in ospedale, Sheila è stata affidata alle cure di Li e Finn. Quale momento migliore per non intervenire e lasciarla morire, liberandosi così di lei una volta per tutte? Nel frattempo, Ridge ha convocato tutti i parenti a casa di Eric dove, insieme a Bill, sta per svelare la verità sul piano che ha portato all’arresto di Sheila.

Ridge e Bill spiegano ai parenti il loro piano segreto che ha condotto alla cattura di Sheila. Contemporaneamente, in ospedale, Sheila è in bilico tra la vita e la morte, ma Finn opta per salvarla, dandole così una seconda opportunità.

Finn riesce a salvare Sheila sotto lo sguardo attonito di Steffy e nonostante la contrarietà di Li, che avrebbe voluto lasciarla morire. Wyatt, Hope e Liam ripercorrono nei dettagli con Bill quello che è successo da quando lui e Ridge hanno messo in piedi con l’F.B.I. e Baker il piano per incastrare Sheila.

Sono tutti grati a Bill per il suo sacrificio e lui può finalmente tornare a vedere ammirazione e affetto negli occhi dei suoi cari. Nel frattempo, Taylor e Brooke si chiedono se Sheila abbia davvero avuto un infarto.

Taylor e Brooke affrontano il tema del ritorno di Ridge, il quale si trova intanto a raccontare a Steffy e a Finn tutto ciò che è accaduto. Liam nutre grande preoccupazione per il comportamento di Thomas, che lavora a stretto contatto tutti i giorni, anche fino a tarda sera con Hope. Ma lei, dopo le esitazioni iniziali, è felice della collaborazione con Thomas, perché la linea si sta riprendendo e nota i suoi continui progressi a livello personale e ne è contenta anche per Douglas.

Liam, a pranzo a “Il Giardino” con Wyatt, continua a esprimere la sua inquietudine e il sospetto che da un momento all’altro Thomas possa ricadere nell’ossessione per Hope. Se da una parte cerca di tranquillizzarlo, dall’altra il fratello non può che condividere la diffidenza di Liam e invitarlo a stare in guardia. Liam allora decide di andare a verificare di persona il clima tra Thomas e la moglie. Seguici su Instagram.