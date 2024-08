Endless Love anticipazioni: Emir regala una casa a Zeynep ma…

Sono in arrivo dei giorni alquanto complicati per Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Negli episodi autunnali di Endless Love, la ragazza verrà infatti mandata nuovamente via di casa dal padre Hüseyin (Orhan Güner), il quale si infurierà con lei appena scoprirà che ha avuto una relazione con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Proprio quest’ultimo, a sorpresa, cercherà quindi di aiutare la ragazza…

Endless Love, news: Hüseyin caccia Zeynep di casa

La faccenda partirà nel momento in cui Fehime (Zeyno Eracar) assisterà da lontano ad un bacio tra Zeynep e Emir. Sotto shock, la donna se la prenderà con la figlia, ma non avrà il coraggio di parlare apertamente della questione col marito Hüseyin. Proprio per questo, pur di fuggire dalle domande del consorte, Fehime farà credere a Hüseyin che Zeynep stia per contrarre matrimonio con il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay).

Tale bugia si rivelerà fatale per Zeynep. Anche se riuscirà a convincere Hakan a dare il via ad un matrimonio farsa, Hüseyin sentirà al termine di una cena uno strano discorso tra il commissario e Kemal (Burak Ozcivi) e capirà che tutti quanti gli stanno nascondendo qualcosa.

A quel punto, Fehime non riuscirà più a mentire e dirà a Hüseyin che Zeynep, in realtà, ha una relazione con Emir. Parole destinate a spezzare il cuore del Soydere Senior, che caccerà via la figlia di casa in malo modo…

Endless Love, trame: Zeynep si nasconde in un albergo

Dato che avrà con sé un po’ di soldi, Zeynep farà perdere le sue tracce e si nasconderà in una camera di un modesto albergo. Da un lato Kemal e Tarik (Ruzgar Aksoy) non riusciranno a rintracciarla, dall’altro Hakan sfrutterà tutte le sue abilità investigative per raggiungerla, ma Zeynep gli chiederà di lasciarla da sola perché ha bisogno di ragionare sul da farsi.

Tuttavia, dato che sarà ancora al soldo di Emir, Hakan dovrà ad un certo punto dire proprio al Kozcuoğlu dove si trova la giovane Soydere. E tutto ciò farà da preludio ad una mossa inaspettata del cattivone della dizi…

Endless Love, spoiler: Emir regala una casa a Zeynep ma…

Eh sì: una volta che l’avrà raggiunta, Emir chiederà a Zeynep di andare con lui in un posto misterioso. Kozcuoğlu porterà dunque la Soydere in una grandissima casa, della quale le consegnerà anche il mazzo di chiavi, specificando che da quel momento in poi è sua.

A sorpresa, Zeynep rifiuterà però l’offerta: dopo aver precisato che ha perso tutto, compresa la dignità, per dare ascolto all’amore che sente per lui, la ragazza dirà ad Emir che non intende trasferirsi in quella casa per stare ancora una volta sotto il suo controllo e godere, di tanto in tanto, degli incontri fugaci e clandestini che lui è solito darle.

Un rifiuto categorico da parte di Zeynep che stupirà tantissimo Emir, convinto invece che la Soydere avrebbe accettato il suo regalo. Ma, ovviamente, sotto ci sarà dall’altro e presto un nuovo segreto avrà per protagonista proprio Zeynep… Seguici su Instagram.