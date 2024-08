Endless Love anticipazioni: Hüseyin caccia (di nuovo) Zeynep di casa!

Nelle puntate di Endless Love in onda in autunno, una nuova delusione spingerà Hüseyin Soydere (Orhan Güner) a cacciare nuovamente la figlia Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) di casa. E in tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu)…

Endless Love, news: Zeynep e il fidanzamento lampo con Hakan

Tutto partirà quando Fehime (Zeyno Eracar) assisterà ad un bacio tra Zeynep e Emir. Anche se sarà profondamente delusa dal comportamento della parente, la donna non se la sentirà di dare un altro dolore al marito. Proprio per questo, appena l’uomo assisterà ad un momento di tensione con la figlia, Fehime sceglierà di mentire e farà sapere al marito che Zeynep sta per contrarre matrimonio con il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay).

A quel punto, data la grossa bugia raccontata dalla madre, Zeynep supplicherà Hakan di contrarre con lei un matrimonio di convenienza. Seppur inizialmente riluttante all’idea, il poliziotto alla fine si lascerà guidare dai sentimenti (non corrisposti) che sente per Zeynep e si presenterà ad una cena organizzata da Fehime per formalizzare la sua unione con la vedova di Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Un passaggio fondamentale per la trama della dizi, dato che Zeynep si troverà a vivere un vero e proprio incubo.

Endless Love, trame: Hüseyin ascolta un dialogo tra Hakan e Kemal e…

Al termine della cena, durante la quale Kemal (Burak Özçivit) non avrà mancato di esprimere la propria contrarietà per il matrimonio della sorella, Hüseyin si troverà infatti ad ascoltare da lontano un dialogo tra il figlio e Hakan, nel quale quest’ultimo rimarcherà al giovane Soydere che Zeynep si sente completamente sola, motivo per cui ha accettato di sposarla.

Parole alle quali Hüseyin non saprà dare una spiegazione, tant’è che entrerà furioso in casa e chiederà immediatamente a Zeynep che cosa Hakan intendesse dire. Ovviamente, la ragazza non saprà cosa rispondere al padre, ma a farlo al posto suo ci penserà Fehime. Esausta di raccontare bugie a chiare lettere, Fehime racconterà infatti – anche alla presenza di Tarik (Ruzgar Aksoy) e Banu Akmeriç (Çağla Demir) – di aver assistito ad un bacio tra Emir e Zeynep!

Endless Love, spoiler: Hüseyin caccia Zeynep di casa!!!

Messa con le spalle al muro dalla madre, che fino a quel momento aveva cercato di proteggerla, Zeynep non avrà dunque altra scelta se non quella di ammettere che ama Emir e che nessuno riuscirà a farle mettere da parte i suoi sentimenti. Una confessione in piena regola che farà perdere le staffe a Hüseyin.

In preda alla collera, il Soydere Senior inizierà infatti a strattonare la figlia e la caccerà con la forza via di casa. E così per l'ennesima volta Zeynep si ritroverà senza un tetto sotto il quale vivere. Cosa deciderà di fare? Occhio perché, ovviamente, la storyline continuerà a riservare delle sorprese…