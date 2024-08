Endless Love anticipazioni: Zeynep scopre qualcosa di importante e ne parla a…

Un aiuto inaspettato avvicinerà Kemal Soydere (Burak Oxcivit) alla verità sulla paternità della piccola Deniz. A sorpresa, a tendergli una mano nelle prossime puntate di Endless Love penserà la sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), appena scoprirà qualcosa di importante sul conto della madre Fehime (Zeyno Eracar)…

Endless Love, news: Zeynep cacciata di casa

Cacciata di casa dal padre Hüseyin (Orhan Güner), disgustato dal fatto che è stata per mesi l’amante di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), Zeynep si ritroverà all’improvviso senza un tetto sotto il quale stare, motivo per cui andrà a rifugiarsi in un albergo di bassa lega poiché non avrà abbastanza soldi a disposizione.

Mostrando un briciolo di umanità nei suoi confronti, Emir riuscirà quindi a rintracciarla e le regalerà una casa, ma inaspettatamente Zeynep rispedirà il dono al mittente, specificando che non intende più essere la sua amante solo ed esclusivamente quando le cose con la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) non vanno bene.

Rimproverata anche dal fratello Tarik (Ruzgar Aksoy), deluso dalla sua tresca con Emir, Zeynep cercherà dunque un modo per ripulirsi anche agli occhi del fratello Kemal. Per questo, notando diverse contraddizioni negli atteggiamenti della madre, si introdurrà di nascosto nella casa dei suoi genitori e rovisterà tra le cose di Fehime.

Endless Love, spoiler: Zeynep scopre qualcosa su Fehime

Agendo in tale modo, Zeynep troverà una foto di Deniz che Fehime custodisce segretamente. A quel punto, dato lo strano ritrovamento, la giovane Soydere non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che esiste la possibilità che la bambina non sia figlia di Emir, come tutti credono, ma del fratello Kemal.

Per questo, visto che ancora nutrirà la speranza di poter avere Emir tutto per sé, Zeynep penserà bene al da farsi e non esiterà a mettere in moto uno dei suoi soliti piani per riuscire ad ottenere ciò che vuole. Una macchinazione che, ovviamente, passerà attraverso Kemal…

Endless Love, trame: Kemal incontra Zeynep e…

Senza esitare, Zeynep telefonerà a Kemal e gli darà un appuntamento. Appena si troverà faccia a faccia con lui, Zeynep darà dunque al fratello la fotografia della piccola Deniz, asserendo che la stessa era custodita gelosamente da Fehime.

Ovviamente, la Soydere chiederà a Kemal ragguagli sulla possibilità che sia lui il padre della bimba, ma l’uomo preferirà non risponderle e le dirà di non immischiarsi per nessun motivo nei suoi affari, considerando che lei ha sempre un doppio fine e non fa nulla se non può ricevere qualcosa in cambio.

Fatto sta che, grazie a quella fotografia, Kemal si convincerà sempre più di essere il padre di Deniz e, per continuare indisturbato le sue investigazioni, riposizionerà l’immagine tra le cose di Fehime. Il tutto mentre la povera Nihan subirà l’ennesimo sopruso da Emir: per costringerla a non rivelare a Kemal che Deniz è sua figlia, come vi abbiamo già raccontato, l’imprenditore fingerà di buttare giù la neonata da un precipizio. Circostanza che spaventerà tantissimo Nihan, la quale ancora una volta soccomberà ai ricatti del perfido Kozcuoğlu… Seguici su Instagram.